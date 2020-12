Hakerzy atakują systemy chłodzenia szczepionek na koronawirusa

Obie szczepionki wymagają specjalistycznych chłodni, w których można dokładnie kontrolować temperaturę. To właśnie firmy zapewniające takie chłodnie stały się celem hakerów, informuje raport IBM . Przez kilka miesięcy prowadzili aktywną kampanię przeciwko firmom w 6 krajach.

Oznacza to, że przestępcy od dłuższego czasu szykują się do ataku na kluczowy element strategii, która ma zakończyć pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Hakerzy skupili się na tzw. zimnym łańcuchu dostaw. Wchodzą w niego firmy, które mają zapewnić odpowiednią infrastrukturę do transportu i przechowywania szczepionek w odpowiednich warunkach.