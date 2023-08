W przypadku Niemiec armata przeciwlotnicza kal. 37 mm SK C/30 była nawet standardowym lekkim działem przeciwlotniczym stosowanym na okrętach okresu II wojny światowej. Na lądzie wykorzystywana była z kolei armata Flak 18/36/37/43 (numery oznaczają kolejne wersje po modernizacjach). Weszła do służby w 1935 r. i była produkowana nieprzerwanie do 1945 r. To holowana armata automatyczna, w ostatniej wersji cechująca się masą w pozycji bojowej zmniejszoną do 1250 kg.