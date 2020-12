Gracze zagrożeni. Luki w zabezpieczeniach platformy Steam

Jak informuje Check Piont Research, ostatnia analiza wykazała cztery poważne luki w zabezpieczeniach platformy dla graczy Steam . Problem jest bardzo poważny, ponieważ jest to najpopularniejsza usługa tego typu, na której zagramy, chociażby w najnowszą produkcję polskiego studia CD Projekt RED - " Cyberpunk 2077 ".

Warto wspomnieć, że z platformy korzysta ok. 25 mln użytkowników dziennie, którzy z powodu lub w zabezpieczeniach byli narażeni na ataki hakerskie, które mogły doprowadzać do przejęcia komputerów graczy, jak również wszystkich jednostek podłączonych do zewnętrznych serwerów gier.