Cyberpunk 2077 przyciąga cyberprzestępców. Eksperci ostrzegają

" Cyberpunk 2077 " to zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku. W końcu na tytuł gracze czekają już 8 lat, a pierwsze recenzje , które pojawiły się w sieci, są bardzo pozytywne. Nic dziwnego, że zainteresowanie rośnie wraz ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą (10.12.2020).

Niestety to zainteresowanie przekłada się również na zwiększoną częstotliwość cyberataków z wykorzystaniem marki. W okresie od stycznia do listopada 2020 r. eksperci z firmy Kaspersky wykryli ponad 3 300 prób zainfekowania użytkowników z całego świata poprzez różne zagrożenia podszywające się pod "Cyberpunka 2077", mimo że premiera gry nie miała jeszcze miejsca.

Po podaniu właściwych danych użytkownik otrzymywał co prawda klucz, ale nie miał on żadnej wartości. Pojawiała się natomiast informacja, że brakuje pliku DLL, czyli kodu umożliwiającego włączenie gry. Taki plik mieliśmy uzyskać, podając kolejne dane osobowe, co oczywiście było jedynie formą wyłudzenia konkretnych informacji o użytkowniku.