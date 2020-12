Cyberpunk 2077 bije rekord. Ponad 8 mln sprzedanych kopii przed premierą

"Cyberpunk 2077" zapowiada się więc hitem na całym świecie. W promocję gry są zaangażowane takie gwiazdy, jak Keanu Reeves czy Grimes , którzy nawet "wystąpili" w polskiej grze. Ogromne zainteresowanie tytułem wykazał również miliarder Elon Musk, który słynie z zamiłowania do nowoczesnej technologii, a "Cyberpunk 2077" zdaje się świetnie w to wpasowywać.

Warto również przypomnieć, że analitycy przewidzieli, że "Cyberpunk 2077" sprzeda się w licznie ok. 30 mln kopii w ciągu pierwszego roku. Gra ukazała się 10 grudnia 2020 roku na PC oraz konsole Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Dodatkowo można w nią zagrać również w ramach usług GeForce Now oraz Google Stadia, co jest doskonałą opcją dla osób, które nie mają za mocnego komputera.