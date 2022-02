Google, Nokia, Bluetooth i inni. Skąd się wzięły nazwy znanych marek?

Nazwa standardu bezprzewodowej komunikacji Bluetooth nawiązuje do postaci z historii Skandynawii, a mianowicie – duńskiego władcy Haralda Sinozębego (w języku duńskim jego przydomek brzmiał Blåtand ). Był to dokładnie przemyślany zabieg.

W okolicach 970 roku Harald zjednoczył rywalizujące ze sobą rody oraz wodzów z Norwegii i Danii. Celem przyświecającym twórcom Bluetooth również było zjednoczenie, jednak nie na gruncie politycznym, lecz technologicznym. Jest to bowiem standard, który ma łączyć ze sobą m.in. komputery, telefony komórkowe i bezprzewodowe słuchawki.

System Bluetooth powstał z inicjatywy szwedzkiej firmy L. M. Ericsson, która w latach 90. połączyła siły z IBM, Intelem, Nokią i Toshibą, tworząc z nimi Special Interest Group. Logo standardu nawiązuje do alfabetu runicznego . Umieszczono w nim mianowicie runy wiązane haglaz (ᚼ) i berkanan (ᛒ) tworzące inicjały duńskiego króla (Harald Blåtand).

