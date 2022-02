Rosyjski cyberatak na Polskę? Ekspert wskazuje możliwe skutki

– To nie byłby koniec, bo mogłoby też dojść, tak jak ostatnio, do ataków na infrastrukturę finansową, które skutkowałyby niemożnością dokonania płatności internetowych oraz kartą, jak również niemożliwością pobierania środków z bankomatów – wskazuje nasz rozmówca. Dodaje, że podobne działania można było zaobserwować również w poprzednich latach .

Wskazując na jedno z największych zagrożeń związanych z rosyjskim cyberatakiem, Rekowski wspomina o zniszczeniu komputerów, serwerów i archiwów należących nie tylko do rządu w Kijowie, ale także do prywatnych przedsiębiorstw i obywateli . W tym przypadku skutki cyberataku mogłyby zatem objąć zagraniczne firmy działające na terenie Ukrainy.

– Wyglądałby prawdopodobnie zbliżenie do tego, o czym rozmawiamy w kontekście Ukrainy i co obserwujemy w tym państwie. Mógłby to być zatem atak na infrastrukturę krytyczną oraz na elektrownie i sieci odpowiedzialne za przesyłanie energii. Tutaj nie ma reguły, która by sprawiała, że taki atak jest w danym państwie bardziej lub mniej prawdopodobny niż w innym – mówi Rekowski.