Globalne temperatury będą osiągały 1 stopień wzrostu w najbliższych 5 latach

Badacze z brytyjskiego Met Office wywnioskowali, że średnia globalna temperatura będzie co najmniej wyższa o 1 stopień Celsjusza w stosunku do ery przed rewolucją przemysłową w każdym roku z przedziału 2020-2024.

Dodatkowo naukowcy twierdzą, że jest 20 proc. szans na to, że średnie temperatury przeskoczą próg 1,5 stopnia wzrostu w co najmniej jednym roku z tego przedziału, przy czym szansa ta zwiększa się z czasem.

Nie więcej niż 1,5 stopnia albo katastrofalne skutki

W ramach globalnego Porozumienia Paryskiego kraje zobowiązały się do utrzymania wzrostu temperatury "znacznie poniżej 2 stopni" oraz do kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia go do 1,5 stopnia w celu uniknięcia najgorszych skutków zmian klimatycznych.