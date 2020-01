Globalne ocieplenie będzie zabijać. Nie tak, jak wszyscy sobie to wyobrażają

Kiedy myśli się o skutkach zmian klimatycznych, przed oczami stają obrazki z filmu "Mad Max". Tymczasem niepotrzebna będzie widowiskowa apokalipsa, aby ludzie ucierpieli. Naukowcy ostrzegają.



Wyniszczająca susza, brak pożywienia, kryzysy migracyjne - tak wyobrażamy sobie konsekwencje zmian klimatycznych. Tymczasem według naukowców globalne ocieplenie zabijać będzie niemal po cichu. Nie od razu zauważymy, że to konsekwencja kryzysu.

Im jest cieplej, tym więcej czasu spędza się na powietrzu. Rośnie więc spożycie alkoholu, który w nadmiarze sprzyja ryzykownym sytuacjom. Nieznośne upały powodują także, że schłodzenia szuka się w wodzie. A to z kolei przekłada się na większą liczbę utonięć.

Konsekwencją upałów jest też złe samopoczucie, rozdrażnienie czy zmęczenie. Tymczasem najczęstszą przyczyną analizowanych zgonów były wypadki samochodowe - wynika z pracy naukowców. A gorąc sprawia, że częściej siadamy za kółkiem. Wystarczy przypomnieć falę upałów sprzed czterech lat, kiedy to odwoływano loty. Niestety - kierowcy źle znoszą ciepło.

Eksperci przewidują, że zwiększenie globalnej temperatury o kolejne 2 stopnie Celsjusza (a według przewidywań średnia globalna temperatura wzrośnie do końca stulecia o ok. 2,5 stopnia Celsjusza, przy czym w najbardziej dotkniętych regionach Ziemi wzrost osiągnie nawet 4 stopnie) może doprowadzić do tego, że tylko w Stanach Zjednoczonych z powodu wypadków będzie umierać 2,1 tys. ludzi rocznie.