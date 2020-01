Modele klimatyczne mówią prawdę. A to znaczy, że czeka nas katastrofa

Zespół badaczy kierowany przez Zeke'a Hausfathera z Uniwersytetu w Kalifornii porównał prognozy siedemnastu modeli klimatycznych opracowanych w latach 1970-2007, z rzeczywistymi zmianami, które nastąpiły w późniejszym czasie. Wyniki tej weryfikacji zdecydowanie nie napawają optymizmem.

Upały, susze, niedobory wody, połowa gatunków zagrożona wymarciem

– Fale upałów – fala upałów z roku 2003, która doprowadziła do śmierci 70 tys. Europejczyków była zdarzeniem, które w stabilnym klimacie mogłoby się pojawiać do 740 lat. Przy wzroście średniej temperatury o dwa stopnie, takie zjawiska w Europie Zachodniej będą występować w co piątym miesiącu letnim, a w krajach tropikalnych w co drugim. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce temperatury podczas najcieplejszych dni wzrosną z obecnych 43 stopni do 46, co może uczynić te rejony niezdatnymi do zamieszkania. Skutkiem będą oczywiście masowe migracje.