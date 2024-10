Gigantyczne straty Rosjan. Tak źle jeszcze nie było

Wzrost niemal na pewno jest podyktowany tym, że od momentu wybuchu wojny w Ukrainie znacznie poszerzono linię frontu w obwodzie charkowskim – podaje portal Defense Romania, który powołuje się na ustalenia Brytyjczyków. Z obliczeń wynika, że Rosjanie zaczynają ponosić rekordowe straty od kwietnia 2024 r. Wtedy bowiem dziennie w ciągu miesiąca ginęło 899 żołnierzy, natomiast w maju było to już 1260 (dziennie), a we wrześniu liczba wzrosła do 1271.