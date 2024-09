Gigantyczna "żaba-diabeł" sprzed 70 milionów lat. To największy okaz na całej Ziemi

Beelzebufo , znana również jako "żaba-diabeł" , była jednym z największych płazów, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi. Żyła około 70 milionów lat temu na terenie dzisiejszego Madagaskaru, w czasach, gdy po naszej planecie wędrowały dinozaury. Jej nazwa, Beelzebufo ampinga , pochodzi od greckiego słowa "Beelzebub", co oznacza "diabeł", oraz łacińskiego "bufo", czyli "ropucha". Ampinga nawiązuje do charakterystycznej, opancerzonej głowy tego płaza.

Gigantyczna żaba Beelzebufo mogła osiągać długość nawet 41 centymetrów i ważyć więcej niż noworodek. Wielkością przypominała nieco spłaszczoną piłkę plażową, co w połączeniu z jej krótkimi nogami i dużą paszczą czyniło ją jednym z najbardziej niezwykłych stworzeń swojego czasu. Wśród jej krewnych współczesnych, możemy znaleźć ropuchy rogowe, które zachowały pewne cechy tej prehistorycznej bestii. Jednak to Beelzebufo, według naukowców, była największa z nich wszystkich, dorastając do rozmiarów, które w jej świecie czyniły ją prawdziwym gigantem.