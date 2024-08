Człowiek-gad. Tak moglibyśmy wyglądać, gdyby dinozaury przeżyły

Dinozaury wyginęły 65 mln lat temu. Uderzenie asteroidy zmieniło życie na Ziemi. Co jednak by się stało, gdyby do tego nie doszło? W 1982 r. paleontolog Dale Russell stwierdził, że ewolucja inteligentnego troodona mogła doprowadzić do powstania humanoidalnych gadów, podobnych do ludzi.