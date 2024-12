Gigant z USA nad Polską. Okrążył rosyjski obwód

RC-135 został opracowany na bazie Boeinga C-135 Stratolifter, będącego samolotem transportowym. Ten model RC-135 ma długość 41,53 m, a skrzydła rozpiętość wynoszącą 39,88 metra. Jest w stanie rozwijać prędkość maksymalną do 933 km/h oraz pokonać dystans do 9,1 tys. km bez potrzeby lądowania, co czyni go idealnym do prowadzenia długotrwałych misji zwiadowczych. Aktualnie, zgodnie z informacjami, istnieją tylko dwa lub trzy takie samoloty.