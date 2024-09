Genialny pomysł Japończyków. Chroni miasto przed powodziami

Japonia ma więcej do zaoferowania w kontekście walki z powodziami, a jedno z takich narzędzi w ostatnich dniach często pojawia się w mediach społecznościowych. Mowa o gigantycznej bramie zapobiegającej powodziom. Bynajmniej nie jest to rozwiązanie nowoczesne. Co więcej – nie powstało ono nawet w XXI wieku. Specyficzny "łuk" z Japonii (Zatoka Osaka) został ukończony w 1970 r. na rzece Shirinashi. Łącznie powstały trzy tego typu bramy.