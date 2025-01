Gdzie "mieszkałeś" w czasach dinozaurów? Ta mapa kryje odpowiedź

Obsługa interaktywnej mapy jest niezwykle intuicyjna. Po otwarciu strony ujrzymy ziemski glob. Aby wyszukać lokalizację, która nas interesuje, należy skorzystać ze znajdującego się w górnym roku po lewej stronie okienka. Dodatkowo w górnej części strony można ustawić odpowiedni przedział czasowy, tak aby, by dowiedzieć się, jak Ziemia prezentowała się 220 milionów lat temu. Dostępne są wizualizacje sięgające 750 milionów lat wstecz, aż do epoki zlodowacenia kriogenicznego.

Przyczyny wyginięcia dinozaurów naukowcy wiążą z uderzeniem dużej planetoidy o średnicy około 10 km, które miało miejsce 65 milionów lat temu. Uderzenie wyzwoliło energię równą ponad 100 teratonom TNT, co można porównać do wybuchu 100 tys. najpotężniejszych bomb termojądrowych, porównywalnych z tzw. "Car bombą". Eksperci podkreślają, że katastrofalne skutki wywołały nie tylko zderzenie, ale również następujące po nim zmiany klimatyczne, geologiczne i biologiczne.

Co ciekawe, polscy badacze twierdzą, że ok. 1,6-1,8 mld lat temu w teren współczesnej Polski uderzył meteoryt o rozmiarach podobnych do obiektu, który stworzył krater Chicxulub i doprowadził do zagłady dinozaurów. Ich zdaniem meteoryt, który spadł w rejonie Grudziądza, mógł mieć nawet 10 km średnicy.