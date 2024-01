Gdyby nie to, byłaby podobna do Ziemi. Planeta pokryta lawą

Astronomowie, pracujący w ramach programu NASA TESS Hunt for Young and Manturing Exoplanets znaleźli trzecią planetę w systemie HD 63433. TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) wykrywa tranzyty, czyli przejścia planet na tle macierzystej dla nich gwiazdy. Naukowcy, po odjęciu sygnałów pochodzących ze znalezionych wcześniej planet, zdołali zaobserwować kolejny, świadczący, że istnieje trzeci obiekt.

Dalsze badania pozwoliły na dokładniejsze określenie charakterystyki nowo odkrytego globu. Okazało się, że jest on niewielki - jego rozmiar wynosi zaledwie 1,1 wielkości Ziemi. Ponadto, krąży on wokół gwiazdy tego samego typu co nasze Słońce, ale robi to na znacznie mniejszym dystansie - jest od niej oddalony ośmiokrotnie mniej niż Ziemia od Słońca. Rok na tej planecie trwa zaledwie 4,2 ziemskiego dnia.