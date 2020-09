Gdańsk. Znaleziono 500-kilogramową bombę. Leżała zaledwie 30 cm pod gruntem

14 września na terenie Westerplatte przeprowadzono prace związane z oczyszczeniem historycznego terenu z niebezpiecznego niewybuchu. Saperzy skutecznie odkopali bombę, a następnie wywieźli ją z terenu muzeum. To miejsce przez kilkadziesiąt lat stanowiło potencjalne zagrożenie, co dyrektor obiektu skomentował jako "niedopuszczalne". Zaznacza też, że bezpieczeństwo zwiedzających oraz pracowników jest kluczowe.

Bomba lotnicza znajdowała się zaledwie 30 cm pod poziomem współczesnego gruntu i w odległości około 35 metrów od głównej drogi prowadzącej pod pomnik Obrońców Wybrzeża oraz 25 metrów od ścieżki od pomnika do bramy budynku Elektrowni. Ze względu na zagrożenie, dojście na teren pomnika zostało tymczasowo zamknięte przez policjantów. Drogę otwarto dopiero o godzinie 15:00, gdy bomba została już wywieziona.

Wojsko Polskie od lat stara się oczyścić teren Westerplatte z niewybuchów

Jak komunikuje dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: "Prace związane z oczyszczaniem terenu działki nr 68 obr. 062 Gdańsk Westerplatte z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego rozpoczęły się 10 sierpnia 2020 r.". Takie działania to żadna nowość. Oczyszczanie terenów Westerplatte z niebezpiecznych pozostałości wojennych trwa od wielu lat.

Trwające aktualnie prace obejmują teren o powierzchni 3,6 ha. Jak podaje dyrektor muzeum, do chwili obecnej saperzy wywieźli z terenu działki nr 68 obr. 062 Gdańsk Westerplatte i zniszczyli: 60 pocisków artyleryjskich kaliber 88 mm, 2 pociski kaliber 152 mm, 2 pociski 122 mm, 7 szt. pocisków 37 mm, 14 szt. 20 mm, 15 granatów ręcznych, 1 bombę zapalającą, 2 granaty moździerzowe, 53 zapalniki do pocisków artyleryjskich, 1900 szt. amunicji strzeleckiej, 269 sztuk innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Spora część z tych elementów znajdowała się niewiele centymetrów poniżej poziomem gruntu, co stanowiło potencjalne zagrożenie.