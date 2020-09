Tajemnica Trójkąta Bermudzkiego rozwiązana? Tak twierdzi jeden z naukowców

Obszar Trójkąta Bermudzkiego obejmuje powierzchnię 500 tys. km2 między Florydą, Portoryko i Bermudami. Od lat stanowi źródło przerażających historii i teorii spiskowych . Trójkąt Bermudzki jest również jednym z niebezpieczniejszych miejsc dla podróżujących. Szacuje się, że w regionie zaginęło nawet 1000 osób, a pewności co do przyczyny wciąż nie ma.

Jednym z najbardziej tajemniczych zaginięć jest to, do którego doszło w 1945 roku, kiedy pięć bombowców US Navy Avenger lecących z Fort Lauderdale na Florydzie nigdy nie dotarło do celu swej podróży. 14 osób przebywających na pokładach maszyn uważa się za zaginionych. Nie wiadomo również, co stało się z samolotami ratowniczymi.