Ganimedes na niezwykłym zbliżeniu. Pierwsze takie zdjęcia księżyca Jowisza

Co ciekawe, Ganimedes jest również jedynym znanym księżycem, na którym występuje pole magnetyczne. Kosmiczny Teleskop Hubble’a znalazł dowody na istnienie cienkiej atmosfery złożonej z tlenu. Jest go jednak za mało, by na księżycu stworzyć warunki konieczne do przetrwania człowieka.