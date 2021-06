Sonda Juno NASA przeleci nad Ganimedesem. Największy księżyc Jowisza skrywa wiele tajemnic

Sonda Juno wyposażona jest w szereg najnowocześniejszych czujników, które pozwolą zgłębić tajemnice gigantycznego księżyca w niespotykanym dotąd stopniu. Są to między innymi spektrograf ultrafioletowy (do wykrywania interakcji między Ganimedesem i innymi księżycami), radiometr fal mikrofalowych (do pomiarów pary wodnej i wody w stanie ciekłym) oraz spektrometr podczerwieni (do zgłębienia atmosfery księżyca).