Fregaty Miecznik. Nowe szczegóły dotyczące polskich okrętów

Program Miecznik to strategiczne partnerstwo między Polską a Wielką Brytanią w sektorze obronnym, które rozpoczęło się jeszcze w 2022 roku. To również szansa na wymianę technologiczną i przemysłową pomiędzy krajami. Harmonogram zakładał, że nowe fregaty zostaną gotowe do użytku już w 2030 roku , chociaż później pojawiło się kilka problemów z realizacją tych założeń. Najważniejszym czynnikiem blokujących projekt okazały się pieniądze .

Wygląda jednak na to, że projekt idzie naprzód. Serwis Zbia.pl poinformował, że Babcock International udzielił licencji pozwalającej na zbudowanie w Polsce trzech fregat opartych na projekcie Arrowhead 140. Co ważne zostaną przy tym uwzględnione indywidualne modyfikacji zgodne z potrzebami Marynarki Wojennej RP. W umowie zawarto również zapis pozwalający na budowę kolejnych pięciu fregat, jeśli zajdzie taka potrzeba.

"Jesteśmy dumni, że możemy dostarczać Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej zdolności obronne dostępne w każdym miejscu i o każdej porze, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Kluczowe jest, aby te krytyczne zasoby były zawsze dostępne i gotowe do działania, przystępne cenowo oraz zaprojektowane z myślą o przyszłych wyzwaniach. Głęboko wierzę, że nasz Arrowhead 140 spełnia te ambicje", poinformował David Lockwood, dyrektor generalny Babcock International.

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A. zwróci też uwagę na to, że program Miecznik to największe tego typu przedsięwzięcie w najnowszej historii polskiej Marynarki Wojennej. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju, jak również utrzymania w czołówce koncertów obronnych w tej części Europy.