"FrankenSAM" dla Ukrainy. Tego systemu świat jeszcze nie widział

Jak już informowaliśmy, sekretarz obrony USA Lloyd Austin podczas 16. spotkania wielonarodowej Grupy Kontaktowej ds. Ukrainy przekazał, że najnowszy pakiet wsparcia militarnego dla Kijowa "obejmuje amunicję AIM-9 dla nowego systemu obrony powietrznej, który wkrótce dostarczymy Ukrainie". Amerykanie nie mówili, o jaki system dokładnie chodzi. Pojawiły się nawet głosy, że może to być wycofany z użycia przez USA system obrony powietrznej krótkiego zasięgu MIM-72 Chaparral (M48) .

Najwyraźniej plany są jednak inne, a system powstaje w ramach projektu Pentagonu, nazywanego "FrankenSAM". Według agencji Associated Press, która jako pierwsza o nim poinformowała, inicjatywa ma na celu łączenie broni przeciwlotniczej dla Ukrainy z różnych części świata. AP powołując się na wyższego raną urzędnika ds. obrony USA, donosi, że Waszyngton "były w stanie zaimprowizować i zbudować nową wyrzutnię rakiet z radarów i innych części dostarczonych przez sojuszników i partnerów". System ma niedługo dotrzeć do Ukrainy. Na razie nic nie wiadomo o jego możliwościach. Pewne jest natomiast to, że pozwoli na wystrzelenie pocisków AIM-9 Sidewinder.