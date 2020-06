Francja. Pożar atomowego okrętu podwodnego. "Nadaje się tylko na złom"

Perle (S606) znajdował się w bazie marynarki wojennej w Tulonie. Od kilku miesięcy na okręcie przeprowadzano gruntowny remont. Tym samym jednostka została pozbawiona takich elementów, jak reaktor jądrowy, paliwo czy uzbrojenie. Mimo to na pokładzie wybuchł pożar.

Nad ugaszeniem pożaru pracowało kilkuset strażaków i dopiero po kilkunastogodzinnej akcji udało się zapanować nad żywiołem. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Poinformowano natomiast, że rozpoczął się w przedniej części okrętu, w sektorze wydzielonym na centrum dowodzenia, przedział z wyrzutniami torped, przestrzenią dla załogi oraz sonarem.

Naprawa francuskiego okrętu najprawdopodobniej będzie niemożliwa

Francuska minister obrony Florence Parly poinformowała, że jeżeli będzie to możliwe, to zrobią wszystko, aby przywrócić okręt do stanu używalności. Perle S606 jest dla Francuskiej Marynarki Wojennej cenną jednostką, stąd wielkie nadzieje. Niestety eksperci nie mają dobrych wiadomości.