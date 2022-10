Francja i Włochy łączą siły. Wyślą Ukrainie nową broń

SAMP/T to komleks przeciwlotniczy i przeciwrakietowy średniego zasięgu nowej generacji. Jego nazwa to skrótowiec od słów "Système sol-Air de Moyenne Portée Terrestre", co znaczy po francusku "naziemny system ziemia-powietrze średniego zasięgu". SAMP/T jest w pełni cyfrowym kompleksem , do którego obsługi potrzeba 14 osób w jednostce ogniowej z czterema punktami startowymi.

Broń jest produkowana przez konsorcjum Eurosam, a deklarowany zasięg przechwytywania przez nią celów aerodynamicznych mieści się w przedziale pomiędzy 30 a 100 km. W systemie stosowane są pociski powietrze-powietrze Aster 30, przystosowane do startu naziemnego. Są one w stanie aktywnie manewrować z przeciążeniami do 60 g. Głowice pocisków mają masę od 15 do 20 kg i mogą razić cele znajdujące się na pułapach do 25 km.