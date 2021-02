Filipiny chcą więcej śmigłowców Black Hawk z Mielca. Prezydent kraju potwierdza

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zatwierdził zakup dodatkowych 15 śmigłowców Black Hawk produkowanych w zakładach PZL Mielec - poinformował lokalny serwis "Sun Star". Dołączą one do szesnastu maszyn tego typu, które zostały już zamówione.

Kontrakt między Filipinami a firmą Sikorsky Aircraft podpisano w 2019 roku. Na jego mocy do azjatyckiego kraju miało trafić 16 śmigłowców S-70i Black Hawk. Sześć z nich weszło już do służby, pozostałe dziesięć maszyn dołączy do nich jeszcze w tym roku. Łączna kwota umowy opiewa na ponad 240 milionów dolarów.