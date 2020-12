FDA zatwierdza medyczne i konsumpcyjne wykorzystanie genetycznie modyfikowanych świń

FDA wydało zezwolenie na wykorzystywanie genetycznie modyfikowanych świń, które zostały opracowane przez firmę medyczną Revivicor. Zwierzęta będą wykorzystywane do produkcji leków, mięsa bezpiecznego dla osób z alergiami oraz do pozyskiwania narządów i tkanek do przeszczepów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

FDA wyfało zgodę na wykorzystywanie modyfikowanych genetycznie świń w celach medycznych i konsumpcyjnych (Pixabay)