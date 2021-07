Fałszywe zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19. Grozi za to 8 lat więzienia

Rodzaje zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID-19

Istnieją dwa rodzaje fałszywych zaświadczeń o szczepieniu przeciwko koronawirusowi. Jedno z nich to tylko dokument papierowy, który może być przydatny w przypadku wejścia do kina, do restauracji czy na koncert. Drugą grupą fałszywek są zaświadczenia, które zostały wpisane do systemu. Dają one osobie niezaszczepionej możliwość na przykład podróżowania do krajów, które wymagają szczepienia.