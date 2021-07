Szczepionka Johnson & Johnson mniej skuteczna od innych w walce z wariantem delta

J&J skuteczny, ale mniej

Wyniki badań, które czekają na publikację w dziennikach medycznych, pokazują, że szczepionka J&J skutkuje wytwarzaniem do pięciu razy mniej przeciwciał przeciwko wariatowi delta koronawirusa niż preparaty Pfizera oraz Moderny. Jest to tym bardziej istotne, że nowa odmiana wirusa jest bardziej zaraźliwa, przez co rozprzestrzenia się szybciej.