Fałszywe kabiny w polskich samolotach. Nowa strategia kamuflażu

Południowokoreański koncern KAI, producent samolotów FA-50 , zaprezentował dwa lata temu zdjęcia maszyn w polskich barwach, co zwróciło uwagę polskich użytkowników mediów społecznościowych. Na dolnej części kadłuba widoczny był owal przypominający kabinę pilotów. Przypominamy, czemu ma służyć to rozwiązanie.

Fałszywa kabina to rozwiązanie stosowane przez niektóre państwa. Jej zadanie polega na zwiększeniu szans samolotu w walce powietrznej. Pomysł ten narodził się w latach 70. i jest inspirowany automimikrą ze świata zwierząt, gdzie plamy przypominające oczy dezorientują drapieżniki.

Rozwiązanie to ma na celu zmylenie pilota wrogiej maszyny, co może być kluczowe w manewrowej walce powietrznej. Fałszywa kabina utrudnia ocenę położenia samolotu i jego zdolności manewrowych, co może przesądzić o wyniku starcia.