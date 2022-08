Falcon 9 i Starlink nad Polską? Podpowiadamy, kiedy ich wypatrywać

Kosmiczna firma Elona Muska zaplanowała misję wyniesienia kolejnych, tym razem 53 satelitów Starlink na 19 sierpnia, na godzinę 21:21 polskiego czasu. Alternatywnym terminem jest sobota, 20 sierpnia. Start rakiety Falcon 9 z urządzeniami na pokładzie odbędzie się z Space Launch Complex 40 (SLC-40) w Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie. Pierwszy stopień rakiety Falcon 9 niedługo po starcie ma powrócić na Ziemię i wylądować na jednostce pływającej "A Shortfall of Gravitas", stacjonującej na Oceanie Atlantyckim.

Jeśli wszystko przebiegnie bez zakłóceń i misja G4-27 rozpocznie się o czasie, to już około godziny 21:46 nad Polską będzie można oglądać rakietę Falcon 9 w towarzystwie Starlinków, o czym informuje serwis Nocne Niebo. Tego typu wydarzenia to doskonała okazja do obserwacji nocnego nieba i wykonania interesujących zdjęć. Ostatni taki "pokaz", o którym informowaliśmy tutaj, pozwolił zaobserwować "gazy wylotowe rakiety", które przybrały dość nietypowy kształt.