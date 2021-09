Fala wezbraniowa dotarła do Bałtyku. Widać ją na zdjęciu satelitarnym

Na zdjęciu wykonanym przez satelitę Europejskiej Agencji Kosmicznej widać, że w czwartek fala wezbraniowa dotarła do ujścia Wisły i wpadła do Morza Bałtyckiego. Fotografia powstała w ramach programu obserwacji Ziemi Copernicus, który jest realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z ESA.