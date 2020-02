WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Bolesław Breczko 29-01-2020 (12:29) Facebook z nowymi narzędziami kontroli prywatności. "Śledziło mnie" 251 stron Facebook pozwala teraz kontrolować, w jaki sposób śledzi użytkowników na stronach poza portalem. W tym celu uruchomił narzędzie do sprawdzania, które strony wysyłają Facebookowi informacje o użytkownikach i umożliwił usunięcia historii tzw. stron trzecich. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jak odblokować kogoś na fb? Instrukcja krok po kroku (iStock.com) Nowe narzędzie udostępnione przez Facebooka użytkownikom nazywa się "Aktywność poza Facebookiem". Na komputerze stacjonarnym funkcję można znaleźć przechodząc do menu Ustawienia (rozwijając małą strzałkę w prawym górnym rogu strony)>Twoje informacje na Facebooku>Aktywność poza Facebookiem. Na komórce należy kliknąć trzy poziome kreski a następnie Ustawienia i prywatność>Ustawienia i zjechać do zakładki "Twoje informacje na Facebooku" i wybrać "Aktywność poza Facebookiem". Przechodząc do nowej funkcji na początku użytkownik zobaczy jej krótki opis i do czego jest przeznaczona. Tutaj można się dowiedzieć m.in. w jaki sposób zewnętrzne strony dzielą się z Facebookiem informacjami i jakie są to informacje. Ogólnie wszystkie strony, na których znajdują się przyciski "lubię to" lub "udostępnij na Facebooku" mogą dzielić się z portalem informacjami o użytkownikach. Ponadto mogą to robić też strony, na których znajdują się pola do pisania komentarzy z wykorzystaniem facebookowego konta. Oprócz tego strony mogą też zbierać i dzielić się informacjami przez tzw. facebookowy piksel. Jest to kod zaszyty w stronie, którego użytkownik nie widzi i nie wie, że strona współpracuje z Facebookiem. Aby zobaczyć, które strony wysyłały o nas informacje należy kliknąć okrągłe loga witryn. Te wyświetlane na pierwszej stronie, to jedynie kilka przykładowych wyników, w rzeczywistości jest ich dużo więcej. W moim przypadku jest ich dokładnie 251. Dodatkowo Facebook informuje, że nie muszą to być wszystkie informacje, jakie portal posiada o użytkowniku. Są to m.in.: dane zebrane po wylogowaniu z Facebooka w przeglądarce, które Facebook zbiera, ale nie jest pewien, czy faktycznie dotyczą wcześniej zalogowanego użytkownika. Z tego miejsca Facebook pozwala przejąć kontrolę nad aktywności poza portalem. Po pierwsze, użytkownik może usunąć historię, co spowoduje także wyczyszczenie niewyświetlanej, a przypisanej aktywności (po wylogowaniu). To jednak nie wpłynie na wysyłanie przez strony zewnętrzne informacji w przyszłości. W tym celu można wyłączyć konkretne strony, albo całą aktywność poza Facebookiem. facebook Podziel się Po wyłączeniu aktywności poza Facebookiem reklamy będą mniej spersonalizowane Ta ostatnia opcja może spowodować wylogowanie z niektórych usług, do których użytkownik logował się przy wykorzystaniu konta Facebooka i jednocześnie uniemożliwi logowanie się w ten sposób do nowych stron i usług.