Facebook ułatwia rozpowszechnianie informacji denialistom klimatycznym

Teraz Facebook wydaje się osłabiać kontrolę nad wiadomościami, którą wcześniej stworzył, aby wychwytywać tego rodzaju nieprawdziwe informacje – niedawno firma odwołała fact-checkingową grupę złożoną z klimatologów. To ruch, który zaniepokoił badaczy i zasugerował przyzwolenie na klimatyczną dezinformację na platformie.

Facebook pomaga denialistom?

Facebook wcześniej zidentyfikował filmy Hayho jako "polityczne", co spowodowało, że wymaga od niej podania osobistych danych. Badaczka boi się, że to narazi ją na bezpośrednie ataki.

Jednocześnie Facebook jest wykorzystywany przez różne środowiska do szerzenia nieprawdziwych informacji dotyczących zmian klimatu. Są wśród nich grupy, które otrzymały dofinansowanie od przemysłu paliw kopalnych, a także fundacje, które sprzeciwiają się regulacjom środowiskowym.

Wśród nich znajduje się np. The Committee for a Constructive Tomorrow, który używał Facebooka do propagowania nieprawdziwego twierdzenia, że spalanie większej ilości paliw kopalnych będzie korzystne dla życia w oceanach.