Facebook i Twitter nie są przeciwko konserwatywnym treściom. Tak wynika z najnowszego raportu

Facebook i Twitter nie są anty-konserwatywne

Badanie New York University, opublikowane przez Stern Center for Business and Human Rights, wykazało, że twierdzenie o anty-konserwatywnym nastawieniu "samo w sobie jest formą dezinformacji: fałszem bez wiarygodnych dowodów na jego poparcie". Z raportu wynika również, że Twitter, Facebook i inne firmy nie wykazywały uprzedzeń przy usuwaniu tweetów nawołujących do agresji podczas szturmu na Kapitol.