F-16 u prywatnego operatora. Samoloty wycofano ze służby w Izraelskich Siłach Powietrznych

Kanadyjska firma Top Aces Inc. w zeszłym roku podpisała kontrakt o wartości 100 mln dolarów na zakup 29 samolotów F-16 . Są to maszyny wycofane ze służby w Izraelskich Siłach Powietrznych, gdzie służył od początku lat 80. XX wieku. Samoloty zakończyły swoją służbę w grudniu 2016 roku. Zastąpiono je nowocześniejszymi F-35I.

F-16 we flocie prywatnego operatora

Top Aces Inc. do tej pory posiadała 30 maszyn (wśród nich m.in. bojowe A-4N Skyhawk i szkolno-treningowe Dassault/Dornier Alpha Jet), a jej oferta była dostępna na całym świecie. Dzięki nowemu zakupowi zyska 29 dodatkowych, nowocześniejszych maszyn. Zostaną wykorzystane w trakcie realizacji jednego z kontraktów firmy dotyczącego obsługi 12 baz US Air Force. Top Aces Inc. realizuje go razem z siedmioma innymi podmiotami.