F‑16 sterowany przez sztuczną inteligencję. Myśliwce mogą latać bez pilotów

"Jeszcze w tym roku polecę autonomicznym F-16" - powiedział Frank Kendall. Wyjaśnił też: "Będzie ze mną pilot, który tak jak ja będzie po prostu obserwował działanie autonomicznej technologii. Mam nadzieję, że ani on, ani ja nie będziemy potrzebni do latania samolotem". Według The Aviationist długo oczekiwany lot odbędzie się jeszcze tej wiosny.