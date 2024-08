F‑16 osłaniają natarcie na obwód kurski? Ekspert nie pozostawia złudzeń

We wtorek 6 sierpnia zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o przekroczeniu przez ukraińskich żołnierzy, wspieranych przez dziesiątki czołgów i pojazdów opancerzonych, granicy z Federacją Rosyjską i rozpoczęciu ataku na regiony znajdujące się w obwodzie kurskim. Najnowsze doniesienia sugerują, że Ukraińcom udało się dotrzeć co najmniej 15 kilometrów w głąb obwodu, zająć 11 wniosek i schwytać kilkudziesięciu rosyjskich jeńców wojennych.

Wiele szczegółów na temat samej operacji i jej przebiegu wciąż jest nieznanych. Dużą niewiadomą stanowią m.in. środki przeciwlotnicze, jakie Ukraińcy wykorzystują do ochrony swoich jednostek. Serwis Defence24 wspomina o silnych naziemnych systemach przeciwlotniczych, ale też o możliwości osłaniania jednostek przy pomocy myśliwców F-16, które niedawno zostały dostarczone Ukrainie. Brytyjski dziennik "The Telegraph" już wcześniej zwrócił uwagę na obawy rosyjskich blogerów wojskowych związane z użyciem F-16 podczas ukraińskiej operacji.

- Wojna rządzi się swoimi prawami i doskonale widzimy, jak dobrze Ukraińcy ukrywali swoje zamiary przed Rosjanami, ale też przed całym światem. Do końca nie wiemy, jakie siły biorą udział w operacji na kierunku kurskim - podkreślił w rozmowie z WP Tech Łukasz Pacholski.

Łatwo jest przypisywać sukcesy nowej technice, jaką jest F-16, jednak moim zdaniem to zbyt wcześnie, aby Ukraińcy ofensywnie je wykorzystywali. Z całą pewnością te samoloty są zbyt cenne i jest ich za mało, żeby tracić je w walkach na froncie. F-16 najprawdopodobniej będą służyć do ochrony kluczowych instalacji na terenie Ukrainy i zwalczać pociski manewrujące, oraz samoloty bezzałogowe, którymi Rosjanie atakują Ukrainę.

Zdaniem eksperta na duże działania ofensywne na froncie trzeba jeszcze trochę poczekać do momentu, gdy Ukraina będzie dysponowała większą liczbą myśliwców F-16. - Obecnie jest ich dosłownie garstka, przy niewielkim zapleczu technicznym czy niewielkim doświadczeniu ukraińskich pilotów nie wierzę w to, żeby te samoloty operowały na froncie - mówi Łukasz Pacholski. Według niego rosyjska narracja o wykorzystywaniu F-16 na kierunku kurskim może być zasłoną dymną, szukaniem przez Rosjan wytłumaczenia dla sukcesu ukraińskiej strony i próbą rozmydlenia tego, co faktycznie dzieje się na froncie.