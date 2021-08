F-16 nad Polską. Na niebie pojawiło się 6 amerykańskich myśliwców

Samoloty US Airmen i F-16 Fighting Falcon przydzielone do 480. Eskadry Myśliwskiej 52. Skrzydła Myśliwskiego w bazie lotniczej Spangdahlem w Niemczech w trakcie ćwiczeń uwzględnią koncepcję Agile Combat Employment (ACE). Żołnierze zademonstrują również innowacyjny zestaw Viper Hot Refuel Kit, czyli mała, przenośną platformę serwisową, która jest dostosowana do procesu hot-pit. W jego trakcie załoga naziemna tankuje samolot, gdy silniki są nadal uruchomione, co pozwala maszynie na jak najszybszy powrót w powietrze.