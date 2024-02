Ewolucyjny sukces dinozaurów. Były większe i szybsze od konkurencji

Badacze porównali proporcje kończyn wielu gatunków gadów z okresu triasowego, który trwał od 252 mln do 201 mln lat temu. To właśnie w tym okresie po raz pierwszy pojawiły się dinozaury. Wyniki badań wskazują, że pierwsze dinozaury i ich bliscy krewniacy nie tylko byli dwunożni, ale również przystosowani do biegania. Co więcej, dinozaury wykazywały znacznie szerszą gamę stylów biegania niż niektóre z ich konkurentów, co czyniło je zwierzętami elastycznymi ewolucyjnie.