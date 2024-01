Europa zbada Wenus i fale grawitacyjne. ESA dała zielone światło

Planowane jest, że sonda EnVision zostanie wystrzelona w 2031 roku, a gromadzenie danych naukowych rozpocznie się najpóźniej w 2035 roku. Wystrzelenie sondy odbędzie się za pomocą rakiety Ariane 6 z europejskiego kosmodromu w Kourou w Gujanie Francuskiej. Podróż do Wenus potrwa 15 miesięcy, a następnie kolejne 15 miesięcy będzie potrzebne na hamowanie przy pomocy atmosfery planety, aby w końcu wejść na docelową orbitę naukową na wysokości od 240 do 540 km, z okresem obiegu 94 minut. Planowany czas badań naukowych to 4 lata ziemskie.

Drugi z projektów, które zostały zaakceptowane do realizacji, to Laser Interferometer Space Antenna (LISA). Jest to pierwsze kosmiczne obserwatorium przeznaczone do wykrywania fal grawitacyjnych. Te "zmarszczki w czasoprzestrzeni" są emitowane podczas takich zdarzeń, jak kolizje dwóch czarnych dziur.