Eta Akwarydy: deszcz meteorów na niebie – zobacz, kiedy oglądać

Eta Akwarydy to rój meteorów, który można obserwować na niebie już od ostatnich tygodni kwietnia, aż do 28 maja. Zjawisko nie jest jednak tak samo widoczne w każdej chwili, a najlepszym momentem do obserwacji w tym roku okazuje się być noc z 5 na 6 maja. Wówczas "spadające gwiazdy" mają być widoczne na niebie wyjątkowo często – w kulminacyjnym momencie nawet kilkadziesiąt w ciągu godziny.