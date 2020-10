ESA: Księżyc jest jak ósmy kontynent. Pierwsza załoga wyruszy tam do końca 2024 roku

- Księżyc jest jak ósmy kontynent. To muzeum astronomiczne, które pochłania historię naszego Układu Słonecznego od ponad 4 miliardów lat. Kiedy wyruszyliśmy tam z Apollo, w zasadzie poszliśmy do muzealnego sklepu z pamiątkami, wzięliśmy kilka z nich i wróciliśmy do domu. Teraz zamierzamy zbadać go wnikliwie - mówi David Parker, szef działu robotyki w Europejskiej Agencji Kosmicznej i kluczowa postać w programie Gateway.