Erupcja Thiry zniszczyła cywilizację. Po raz pierwszy odkryto jej ofiary

Erupcja wulkanu Thira (obecnie Santoryn) należała do najważniejszych wydarzeń starożytności. Potworny wybuch, jaki nastąpił ok. 1600 roku p.n.e., zdewastował wyspy Morza Egejskiego, przykrył materiałem wulkanicznym wybrzeża od Grecji i Anatolię aż po Egipt, zaś popioły tymczasowo przysłoniły niebo nad całym basenem Morza Śródziemnego. To również tej eksplozji przypisuje się doprowadzenie do upadku kwitnącej na Krecie kultury minojskiej.