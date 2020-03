Episkopat ostrzega przed koronawirusem. Księża edukują wiernych na niedzielnych mszach

Nie tylko organizacje rządowe i związane z medycyną włączyły się w akcje walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Po wstępnych zapowiedziach z piątku, dziś wchodzi na dużą skalę informowanie wiernych w kościołach.

Groźny koronawirus z Wuhan ciągle zbiera swoje żniwo wśród zarażonych. Są też podejrzenia o możliwość powtórnego zarażenia się lub przejścia choroby w drugi etap po przejściowym utajeniu. Kościół też nie jest obojętny na sprawie epidemii. Tym bardziej, że najbardziej uczęszczane niedzielne msze, jako spotkanie dużej grupy wiernych w jednym miejscu, mogą nieść podwyższone zagrożenie do rozprzestrzeniania się wirusa .

Co prawda jeszcze nie ma pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, ale jak podkreślał minister zdrowia Łukasz Szumowski w liście, który bywa też przybliżany podczas niedzielnych mszy świętych - "Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek."