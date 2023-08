Embraer zabrał głos ws. samolotu Prigożyna. Mówi o ostatniej kontroli tej maszyny

Władze firmy podkreśliły, że typ samolotu, którym podróżował Prigożyn, to bezpieczny rodzaj maszyny. Wskazały, że w ciągu ostatnich 20 lat, podczas których Embraer Legacy 600 jest użytkowany na świecie, zanotowano tylko jeden wypadek z jego udziałem . Zdarzenie to, jak zaznaczono, było wynikiem nie awarii mechanicznej, ale błędu załogi.

Była to maszyna zarejestrowana pod numerem RA-02795, należąca do Grupy Wagnera. Rosjanie podróżowali na pokładzie sporego, biznesowego odrzutowca, bazującego na modelu ERJ-135. Tego typu samoloty mają długość 26 m, rozpiętość skrzydeł 21 m i mogą przenosić ok. 2300 kg ładunku, a na ich pokładzie pomieści się do 14 osób plus piloci.