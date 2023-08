Katastrofa samolotu Prigożyna. Problemy już po starcie?

"Być może mocowali się (z samolotem) po tym, co się stało" – powiedział w rozmowie z agencją Reutera Ian Petchenik z Flightradar24. Ponadto ekspert podkreśla, że " cokolwiek się stało, wydarzyło się szybko ". Wynika to z faktu, że w ciągu ostatnich 30 sekund samolot spadł o prawie 2,5 tys. m.

Po tym, jak Embraer osiągnął wysokość przelotową, zaczął wykonywać serię wielokrotnego opadania i wznoszenia . Przedstawia to wykres zatytułowany "RA-02795 Vertical rate" przygotowany przez Flightradar24. Wynika z niego, że w ciągu kilkunastu minut samolot wznosił się o kilkaset metrów, by następnie obniżyć lot – a później znów zwiększyć pułap – i tak wiele razy pod rząd.

Przypominamy, że samolot, na którego pokładzie miał znaleźć się Prigożyn to generalnie niewielka maszyna. Może wykonywać loty na dystansach do 7 tys. km i osiąga pułap 12 km. Legacy 600 jest napędzany dwoma silnikami Rolls-Royce AE 3007, które na maksymalnej wysokości rozpędzają samolot do prędkości ok. 850 km/h.