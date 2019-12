WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Elon Musk ujawnia "supertajny plan". Tesla Cybertruck może nie być końcem nowości W ciągu ostatnich 14 lat Tesla ściśle przestrzegała "Master Planu" napisanego przez Elona Muska i odsłoniła wszystkie pojazdy z tej listy, z wyjątkiem jednego. Czy tak może wyglądać nowy projekt Tesli i Boring Company? (Materiały prasowe) Elon Musk opublikował "Tajny Master Plan Tesli" w sierpniu 2006 roku. Jak podaje serwis Electrek, na liście projektów Tesli znalazły się m.in. elektryczne kompaktowe pojazdy Tesli, Cybertruck i Cyberquad. Jednak na liście wciąż pozostaje jeden niezrealizowany punkt - elektryczny transport miejski "o dużej gęstości pasażerskiej". Musk zauważył, że Cybertruck będzie na tę chwilę ostatnim nowym produktem Tesli, ale zgodnie z głównym planem firma może pracować jeszcze nad uruchomieniem nowego pojazdu transportowego. Musk mówił już o tym, że Tesla produkuje elektryczny minibus oparty na Modelu X, ale projekt nie doszedł do skutku. Zobacz też: Zauważył ją na drodze. Od razu zaczął nagrywać Transport miejski od Tesli Kiedy inna firma miliardera - Boring Company zaprezentowała swój pierwszy tunel w Los Angeles, używano w nich pojazdów Tesli i sugerowano, że firma chętnie wykorzystałaby technologię w oparciu o rozwiązania Tesli w swoich tunelach i systemach transportu. W pewnym momencie obie firmy rozmawiały o stworzeniu nowego pojazdu elektrycznego o większej pojemności pasażerskiej i opublikowali ten obraz koncepcyjny: Materiały prasowe Podziel się Bardzo prawdopodobne, że tak właśnie będzie wyglądać transport publiczny od Tesli i będzie on efektem współpracy obu firm należących do Elon Muska. Boring Company pracuje obecnie nad nowym systemem tuneli, w których powyższe pojazdy prawdopodobnie mogłyby jeździć. Może to być pierwszy komercyjny projekt na taką skalę. Budowa tuneli została zlecona przez organizację Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) i ma zostać ukończona do końca 2020 roku. Na razie jednak brakuje potwierdzenia, czy faktycznie projekt pojazdu zaprezentowany przez Boring Company zostanie zrealizowany przez Teslę i ostatecznie wykorzystany w tunelach. Na tę chwilę pozostaje nam czekać na więcej informacji.