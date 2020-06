Elon Musk ponownie otwiera fabrykę Tesli. Kolejny przypadek COVID-19 wśród pracowników

Według anonimowego źródła, który rozmawiał z The Verge pod warunkiem zachowania anonimowości, kolejna osoba zatrudniona w fabryce paneli słonecznych w Buffalo w stanie Nowy Jork, otrzymała pozytywny wynik testu na COVID-19.

Jest to pierwszy przypadek potwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 od czasu ponownego otwarcia fabryki. Warto zwrócić uwagę, że Tesla nie działa teraz pełną parą, a liczba pracowników w fabryce została zmniejszona (z 984 pełnoetatowych pracowników do 500), co nie przełożyło się na bezpieczeństwo zatrudnionych.