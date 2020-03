Elon Musk podpowiada jak leczyć koronawirusa. Powołuje się na najnowsze badania

Zdaje się, że CEO Tesli i SpaceX na bieżąco śledzi doniesienia o COVID-19. Elon Musk na swoim Twitterze ostrzegał już, że "strach zabija myślenie" w kontekście paniki wywołanej koronawirusem, a teraz przedstawia możliwe opcje leczenia SARS-CoV-2. Powołuje się na to, co słyszał od wielu inteligentnych osób.

Elon Musk zabiera głos w wielu ważnych sprawach. Część z jego wypowiedzi jest kontrowersyjna, ale nie można im odmówić sensu. Tym razem odwołuje się do informacji, które słyszał od "wielu inteligentnych ludzi".

Elon Musk o leczeniu koronawirusa

W poście zamieszczonym na Twitterze Musk sugeruje rozważenie zastosowania chlorochiny w leczeniu koronawirusa. Odsyła do najnowszych badań James'a M. Todaro i Gregory'ego J. Rigano, Esq., które były konsultowane z naukowcami Stanford University School of Medicine, UAB School of Medicine i National Academy of Sciences.

Z badań wynika, że chlorochina jest skutecznym lekiem wspierającym leczenie COVID-19. Zastosowanie tabletek z chlorochiną przynosiło pozytywne efekty u osób zarażonych koronawirusem, w tym krótszy czas leczenia. Potwierdzają to badania amerykańskich Centers for Disease Control and Prevention, które dowodzą, że chlorochina ma również duży potencjał w leczeniu profilaktycznym koronawirusa.

Chlorochina jest niedrogim, dostępnym na całym świecie lekiem, powszechnie stosowany u ludzi od 1945 roku przeciwko malarii, chorobom autoimmunologicznym, reumatoidalnemu zapaleniu stawów itp.

Elon Musk odwołuje się też do innych badań. Na swoim Twitterze napisał " Ten artykuł pasuje do tego, co słyszę od wielu inteligentnych ludzi" i opublikował wyniki prac doktorów farmacji – Tim'a Smith'a oraz Tony'ego Prosser'a.

Według wspomnianych lekarzy leki przeciwwirusowe nie powinny być stosowane u młodych, zdrowych pacjentów z łagodnymi objawami COVID-19 i bez współistniejących schorzeń. Leczenie lopinawirem (w dawce 400 mg dziennie), rytonawirem (w dawce 100 mg dziennie) lub chlorochiną (w dawce 500 mg dziennie) należy rozważyć u starszych pacjentów lub u osób z chorobami współistniejącymi i poważnymi objawami.

W przypadku braku chlorochiny Smith oraz Prosser zalecają zastosowanie hydroksychlorochiny (w dawce 400 mg dziennie).

Arechid: Polski lek z chlorochiną

Elon Musk nie jest jedyną osobą, która dostrzega znaczenie chlorochiny w leczeniu kornawirusa. Pisaliśmy ostatnio o polskim leku Arechin, który został uznany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za właściwy farmaceutyk do leczenia wspomagającego w zakażeniu koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2.